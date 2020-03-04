تامر أمين: مطلعش فيديو لطالبة طلع مصيبة أكبر

04 مارس 2020 - 12:17 م

كشف الإعلامي تامر أمين، حقيقة الفيديو الذي عرضه بحلقة أمس الإثنين بشأن قيام معلم بـ"مد" فتاة على قدميها خلال درس خصوصي، قائلا: "أنا بعتذر لحضراتكم عن فيديو أمس، وبقولكم الفيديو مطلعش فيديو لطالبة طلع مصيبة أكبر".



وأكد "أمين"، من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، أنه بالتحقيق في الفيديو تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ليس معلما، والفتاة ليست طالبة.



وقال "أمين": "ده موقع مخصص للمد والضرب، بيعتمد على نشر فيديوهات الضرب لإثارة لذة التعذيب، والمعلومات بتقول إن الكلام ده كله بالاتفاق، اللي بيضرب مع اللي بيتضرب، كله متفق وبموافقته، بيحاولوا ينشروا فكرة سادية للتعذيب، كل اللي ظهر في الفيديو جناة والمجتمع هو الضحية".

