بسمة وهبة: واقعين وسط شوية شيوخ متخلفين

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كورونا

أون إي

استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، فتاوى بعض المشايخ التي أطلقوها مؤخرا يدعون من خلال أن فيروس "كورونا" عقاب من الله للصين بسبب قيامها بتعذيب مسلمي الأيغور.

وهاجمت "وهبة"، من خلال برنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية "أون إي" ، هؤلاء المشايخ، قائلة: "مصممون يرجعوا البلاد للخلف ملايين السنين لازم يبقي فيه تحركات فورية ضد الناس اللي بتنشر العنصرية، كفاية جهل وتشويه للدين.

 وأضافت: "إحنا واقعين في شوية شيوخ متشددين بيشدونا نغرق معاهم في تفسيرات تواكلية، في زمن الأبحاث العلمية اللي بتسابق الزمن عشان نعرف طرق علاج فيروس كورونا ، بيقولوا أن فيروس كورونا عقاب إلهي، شوية متخلفين ".

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