"شوبير" يزف خبرا سارا للأهلى قبل مواجهة صن داونز

04 مارس 2020 - 11:47 ص

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن صانع ألعاب النادى الأهلى رمضان صبحى أصبح جاهزا للمشاركة فى المباريات المقبلة مع انطلاق الدور الثاني بالدورى، بعد اكتمال شفائه من الإصابة التى أبعدته عن الأهلى لأكثر من شهرين ونصف.

وتابع "شوبير" خلال برنامجه على إذاعة ONSPORT FM رمضان صبحي أصبح سليما 100% ويتم تجهيزه للمشاركة في مباراة سموحة بالدوري بعد أن فضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدم اصطحابه لمباراة صن داونز المقرر لها السبت المقبل لاكتمال شفائه.