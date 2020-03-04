الكويت تكشف حقيقة إصابة مصريين بـ"كورونا" علي أراضيها

04 مارس 2020 - 11:36 ص

كشفت الوكيلة المساعدة للصحة العامة بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف حقيقة تواجد مصريين مصابين بـ" كورونا" وافدين إليها، حيث أكدت أنه الكويت لم تسجل أي إصابة قادمة من مصر، مؤكدة أنه لا توجد أي نية لوقف الرحلات إلي مصر.

وأضافت في تصريحات صحفية نشرتها"سوتنيك"، أن الإجراءات التي تتبعها الكويت مع الوافدين تجريها مع كل الوافدين من أي دولة، لافتة إلي أن هناك تنسيق مع وزارة الخارجية بشأن عمليات إجلاء المواطنين الكويتيين من إيران.

في سياق متصل أعلن سفير مصر في الكويت طارق القوني أنه لم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين المصريين المقيمين في البلد الخليجي كما لم تعلن السلطات الكويتية عن أي حالات اشتباه أو إصابة مؤكدة لمصريين وصلوا إلي البلاد الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أصدرت أمس الثلاثاء تعميم تطالب فيه جميع القادمين من 10 دول بإجراء فحص طبي يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد، علي أن يكون صادر من مراكز صحية معتمدة من قبل سفارات الكويت من هذه الدول، أو معتمدة من قبل السلطات الصحية في هذه الدول.