» رسالة شكر لمحافظ الجيزة عقب إقالته مسئولا بحي الهرم

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إقالة

خالد أبو بكر

الهرم

أون إي



شكر خالد أبو بكر ، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استجابته للتقرير الذي عرضه عن انتشار القمامة بحي إمبابة .

وأضاف "أبو بكر"، من خلال برنامج " كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، أن محافظ الجيزة نزل علي الفور لحي إمبابة وأقال نائب رئيس حي الهرم ".

وتابع :"القرار الذي أتخذه محافظ الجيزة، قرار حاسم ضد الإهمال معقبا :" أنا دوري في الإعلام أني أوريك السلبيات، عشان فيه مسئول يشوفها ويتحرك الصبح، عشان كده هفضل أعرض المشاكل ديه".

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