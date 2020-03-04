» أول رد من عائلة ياسمين عبد العزيز على ارتباطها بـ"العوضي"

أثار هجوم شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز على الفنان أحمد العوضي، بسبب الشائعات التي تداولت حول علاقاتهما، جدلاً واسعًا، حيث تصدر اسم ياسمين عبد العزيز مؤشرات البحث في جوجل، لاسيما بعد اعتراف أحمد العوضي بحبه لها علانيًا.

وأعرب أحد أقارب الفنانة ياسمين عبد العزيز، يدعي شريف عبد العزيز، عن استيائه من هجوم شقيقها، حيث علق على أحد منشورات وائل قائلاً: "أنت كل يوم بتقل من نفسك قبل ما تقل مننا كلنا، على فكرة يا وائل "ما أحلى الكلام والعين في العين".

بينما علقت إحدى متابعي الفنان وائل عبد العزيز، قائلة: "يا وائل كفاية .. هي مش قاصر ودي حياتها وده قرارها وبعدين هو فنان وزميلك وبيشتغل واشتهر من قبل ما يعرفها بكتير ورياضي وأعلن ارتباطه اهو .. اما . ومسالة جوازهم ده في توقيت مناسب يشوفوه والأيام هي الفيصل يينكم . وانت كمان ماشي بخطوات ثابتة وداخل على شغل جديد مش.حلو لشغلك.الوسط الفني معاهم والشعبية معاهم عاطفيا والحمذلله ياسمين سمعتها بين الناس زي الفل ومحبوبة .الموضوع كله اتقلب ضدك لأنك ببساطة وضحت انكوا مقاطعين بعض وعرفت اللي مش عارف ... و الكلام بيجيب كلام وأنت اللي هاتخسر مش حلو كده ..يا سيدي حصل خير اهو يبقي كويس محصلش اهي تجربة لها ... ياسمين ميضحكش عليها .. خليك. ذكي وكل واحد يتحمل قراره خير او شر".

وعلقت إحدى أصدقاء وائل قائلة:" وائل أرجوك متغلطش نفسك وكفايا كلام وامسح البوست دا واللي قبله لو سمحت الناس بتاخده الكلام من هنا وهنا انتوا أكبر من كدا أختك طول عمرها حبيبتك امسح الكلام واسكت لو سمحت خلي الكلام بينكم مش هنا متغلطتش نفسك أكثر من كدا خوفك وانفعالك على أختك هتضيعه بالأسلوب دا، ربنا يصلح الحال بس لو سمحت كفايا".

وطلبت أخرى منه بأن يترك شقيقته تفعل ما تريد قائلة:" هي مش صغيرة ياوائل سيبها هي حره وفاهمة بتعمل إيه والواضح للكل أن شخصيتها قوية يعني محدش هيقدر يغفلها".

وقد نشر الفنان أحمد العوضي صورة له مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بعد ساعات من أزمة "بوست شقيق ياسمين عبد العزيز" الذى عاتبها فيه على صورها مع الفنان أحمد العوضي.

وكتب أحمد العوضى تعليقا على الصورة: "بحبك يا ياسمين".

وبعد دقائق من نشر العوضي، للصورة؛ ردّت عليه الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على "إنستجرام" بنفس الصورة: "بحبك يا أحمد".