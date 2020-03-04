تركي آل الشيخ: في ناس ما تخجل القافلة تسير

04 مارس 2020 - 10:56 ص

ساند المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الرقابية العامة للترفيه الفنان عبد المجيد عبد الله قائلا:" يا حبيبي يا بو عبد الله لا تهتم و أنا أخوك بالأسماء المستعارة ومن وراء الشبك للأسف في ناس ما تخجل، القافلة تسير".

جدير بالذكر أن الفنان عبد المجيد عبد الله قرر حذف حسابه علي تويتر بعد الهجوم عليه من جانب البعض مستخدمين ألفاظ اعتبرها الفنان لا تتناسب مع تاريخه الفني، ردا علي تدوينته التي اعتبرها البعض إساءة حيث قال" أنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك شهادة انك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير من الفنانين والشعراء وغيرهم".