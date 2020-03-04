» بـ فستان مكشوف..فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها وتثير ضجة

أثارت المطربة شذى حسون، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لفت الانظار بإطلالتها الجريئة بحفل عيد ميلادها الـ39، وذلك بعض انتشار بعض مقاطع الفيديو لحفل عيد ميلادها .

وظهرت شذى حسون في المقطع وهي ترتدي فستاناً أسود اللون بفتحة صدر واسعة جريئة، وجاء مطرزاً بالخرز الأبيض المضيء على شكل زهور متباينة الأحجام.

وظلت شذى حسون ترقص مع صديقاتها داخل إحدى القاعات، حيث كانت تورتة الحفل وردية اللون وبسيطة للغاية، لكنها ظلت ترقص بمرح وعفوية خلال عيد ميلادها الـ39 والذي يوافق يوم 3 مارس.

وقررت النجمة العراقية الاحتفال بعيد ميلادها بطريقة مميزة من خلال تقديم هدية خاصة لمحبيها، وهي عبارة عن أغنيتها الجديدة "مكتفي بك" التي تطلقها تزامناً مع طرح ألبومها، حيث قامت مؤخراً بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني هاس غدار وتم تصويرها بين إمارة دبي ومنطقة برج العرب.

الأغنية من كلمات سحر البحرينية، الحان محمد جناحي، توزيع مروان جناحي.