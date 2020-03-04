بالفيديو.. تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي

04 مارس 2020 - 10:42 ص

أعلن المتحدث العسكري أنه تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى.





وهشام عشماوي تم القبض عليه من قوات الأمن الليبية وتسلميه إلى الجيش المصري في شهر مايو الماضي، واعترف في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع لاحقا بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واشتراكه في العديد من العمليات الإرهابية منها التخطيط لتفيذ استهداف سفن تجارية في قناة السويس.



يذكر أن "عشماوي" كان ضابطًا لكن سرعان ما أثيرت حوله شبهات بسبب آرائه الدينية المتشددة، وجرى نقله إلى أعمال إدارية في عام 2000، وفي عام 2007 فُصل "عشماوي" من الخدمة؛ بعد اتهامه بالتحريض ضد الجيش المصري، اتجه بعد ذلك إلى العمل الحر، حيث باشر التجارة في الاستيراد والتصدير.



والتقى "عشماوي" خلال تلك الفترة بمجموعة من المتشددين، شكل بهم لاحقًا خلية تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، وفي 2013 سافر عشماوي إلى سوريا ليقاتل مع تنظيمات إرهابية ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد، وبعدها عاد إلى مصر، ليبدأ في شن هجماته الإرهابية ضد الجيش المصري، والتي كان أخطرها عملية كمين الفرافرة.



بعها أعلن عشماوي الانشقاق عن تنظيم بيت المقدس وأعلن عن تأسيس جماعة المرابطين في ليبيا، واتخذ من مدينة درنة وكرًا لشن هجماته الإرهابية ضد الجيش المصري والقوات الليبية.



وعن لائحة الاتهام الموجهة إلى عشماوي فشملت اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والهجوم على حافلات أقباط المنيا، وكمين الفرافرة الذي راح ضحيته 28 شهيدًا من قوات الأمن المصرية، وحادث الواحات الذي راح ضحيته أيضًا 16 شهيدًا.



وصدر ضد عشماوي حكم غيابي بالإعدام شنقًا من محكمة الجنايات العسكرية غرب القاهرة، بعد إدانتهم بالهجوم على كمين الفرافرة.

وبعد تسليمه إلى مصر، أصدرت اليوم محكمة عسكرية حكما حضوريا بالإعدام شنقا على عشماوي بعد أن اعترف بالجرائم التي ارتبكها طيلة السنوات الماضية.





