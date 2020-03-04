» "نصير": مش هيشيل المسئولية اخلعيه

04 مارس 2020 - 09:53 ص

عقبت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر؛ وعضو مجلس النواب؛ على قانون الخُلع الحالي، قائلة: "حفظ حق المرأة الشرعي في الطلاق، وذلك بعد استحالة الحياة مع الزوج".



وأضافت "نصير"؛ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "دائرة الحدث" الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم"، قائلة: "القانون الحالي لا يمكن وصفه بالظالم للرجل؛ إلا أنه ضمانة لحق المرأة في الطلاق والحصول على حقوقها الشرعية".



وأوضحت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن غالبية حالات الخلع سببها عدم تحمل الأزواج المسئولية الأسرية، وفي هذه الحالة تكون الزوجة والأطفال، مخاطبة الزوجات: "مش هيشيل المسئولية اخلعيه هذا حقك".

