إصابة أول وزير إيراني بفيروس كورونا

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وكالات - الدويني فولي

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إيران.. إصابة نائب وزير الصحة بفيروس كورونا

إيران

اصابة

فيروس

كورونا

رضا رحماني

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني رضا رحماني، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا.

وقالت مصادر إيرانية، أمس الثلاثاء إنها ستُفرج مُؤقتًا عن أكثر من 54 ألف سجين، فى محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

ووفقا لموقع CNN، نقلت هذه التصريحات عن المتحدث باسم القضاء الإيرانى، غلام حسين إسماعيلى، الذى أكد أن الإفراج عن السجناء يخضع لإشراف وزارة الصحة الإيرانية، موضحًا: "صحة السجناء مهمة للغاية بالنسبة لنا بغض النظر عن وضعهم كسجناء أمنيين أو سجناء عاديين".

وارتفعت حالات الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى إيران إلى 77 شخصا، والإصابات بلغت 2336 بينما تم شفاء 435 شخصا، وذلك فى أحدث إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية، فيما كانت ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، على نسختها الفارسية أن أعداد الضحايا بلغ 210 أشخاص، وهو رقم رفضته السلطات الإيرانية، وقالت مواقع معارضة أخرى أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير، فى ظل اتهامات بعدم الشفافية تواجهها الصحة الإيرانية، داخل إيران وخارجها.

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