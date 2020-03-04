محافظ الإسكندرية: أي حد هيعمل كدا تاني هنجيبه

04 مارس 2020 - 09:37 ص

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن تشكيل لجنة لرصد الشائعات على "السوشيال ميديا"، قائلا: "أي حد هينشر معلومة مغلوطة هنجيبه".



وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض على القناة الأولى، أنه تم اكتشاف مروج الشائعات في الإسكندرية، قائلا: "3 سيدات وراء نشر هذه الفتن حتى تٌحدثن حالة من الهلع والخوف على مستوى الجمهورية".



وأكد أنه عقد اجتماعًا لتوحيد الجهود لنشر الوعي الوقائي لدى المواطنين، ومن أهم مشاكلنا هو كيفية إدارة الأزمة، وتوحيد الخطاب الرسمي عبر قناة واحدة،حتى تكون مسئولة عن إصدار البيانات الرسمية".

