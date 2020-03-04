"كارتيرون" يطلب أمرا غير متوقع من إدارة الترجي

04 مارس 2020 - 09:35 ص

طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بالتدريب مرتين على استاد رادس قبل اللقاء المرتقب أمام الترجي التونسى فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة ضمن مباريات دورى أبطال أفريقيا، حتى يتأقلم اللاعبين على أرضية الملعب بشكل أكبر.

وتنص لوائح "كاف" على التدريب مرة واحدة على ملعب المباراة لكن المدرب الفرنسي يرغب في خوض أكثر من مران على الإستاد من أجل التعرف على كل كبيرة وصغيرة.

فى السياق ذاته حرص نبيل حبشى سفير مصر فى تونس، على استقبال بعثة الفريق فى مطار قرطاج فور وصولها، وحرص على إنهاء كافة الإجراءات سريعا.