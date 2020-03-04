"بحبك يا أحمد" ياسمين عبد العزيز تتحدى شقيقها

04 مارس 2020 - 09:29 ص





ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على هجوم شقيقها وائل على الفنان أحمد العوضي ومطالبته له بالابتعاد عن شقيقته ياسمين.



ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالها برفقة الفنان أحمد العوضي من كواليس تصوير مسلسل "لآخر نفس".



وعلقت "ياسمين" على الصورة قائلة: "بحبك يا أحمد"، في أول رد منها على هجوم شقيقها وائل عليها ومطالبته العوضي بالابتعاد عنها عبر منشور له بفيس بوك



وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "ده رد على منشور أخوكي، حلو التحدي اللي ما بينكم ده.. والحب أحلى ربنا يباركلكم".





وتصدرت ياسمين عبد العزيز، المركز الأول بتريند موقع البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد هجوم شقيقها "وائل" عليها ومطالبته بعد الفنان أحمد العوضي عنها. وعلى الجانب الآخر اضطر شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، إلى إغلاق حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بعد إثارة الجدل حوله من قبل الجمهور.

