» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 مارس استقرارا عند الرقم 15.65 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه، وسجل في البنك المركزي 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه.

كما سجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه.


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