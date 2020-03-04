» ضربة جديدة يتلقاها"محمد رمضان" وهذه المرة من "شاكوش"

04 مارس 2020 - 09:19 ص

تزامنا مع المشاكل التي يعاني منها الفنان محمد رمضان في الفترة الأخيرة أطاح حسن شاكوش بتصدر الأخير علي اليوتيوب ، حيث سجلت أغنية "شاكوش" الجديدة"عود البطل" والتي نشرها علي قناته الرسمية علي اليوتيوب 3 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة ، فيما سجلت أغنية "رمضان" الجديدة" أنت جدع" 2 مليون مشاهدة فقط للتراجع إلي المركز الثاني، حسبما نشرت "صدي البلد".

وأشار شاكوش خلال استضافته أمس في برنامج "علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي" إلي أن مهرجان" عود البطل" يصف جمال المرأة بدون أي كلمات مبتذلة علي الإطلاق".

وتفاعل محبي شاكوش مع الأغنية الجديدة ودشنوا ترند جديد بعنوان# حسن_شاكوش #عود_البطل، وغرد المئات علي الترند وكان أبرز التغريدات:

نمبر وان#عود_ البطل

شاكوش بهجة مصر #حسن_شاكوش

اجمد أغنية #عود_البطل

لا لوقف حسن شاكوش #حسن_شاكوش