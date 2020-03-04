شاهد.. فيديو نادر لـ"السادات" و المشير أحمد بدوى

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السادات

بسمة وهبة

أون إي

المشير أحمد بدوي



عرضت الإعلامية بسمة وهبة ،مقطع فيديو نادر، يرصد تكريم حوار الرئيس الراحل محمد أنور السادات للمشير أحمد بدوي، قائد الجيش الثالث، عن صمود السويس، داخل مجلس الشعب المصري.

وبحسب الفيديو المعروض ببرنامج "كل يوم" علي فضائية "أون إي"، يتحدث الشهيد المشير أحمد بدوي القائد العام الأسبق للقوات المسلحة، عن صمود قواته في السويس أمام العدو الإسرائيليين، ويخاطب السادات قائلا: "لم يتمكن العدو من احتلال السويس، وتمسكنا بالسويس، وظلت صامدة ولم ينل منها العدو أبدًا".

 وعلقت وهبة علي الفيديو المذاع ،قائلة : "يمكن شراء كل شيء بالمال إلا التاريخ الذي لا يمكن نسيانه ولا يقدر بمال،فهو أعظم تاريخ يورث هو التاريخ العسكري وليس التاريخ السياسي،هذه لحظات تاريخية لا يمكن نسيانها عن المشير أحمد بدوي".

شاهد الفيديو..

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