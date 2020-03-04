الاسماعيلى يواصل تدريباته استعدادا للجونة

04 مارس 2020 - 09:16 ص

يستأنف فريق الإسماعيلى تدريباته على استاد الإسماعيلية، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الثامنة عشرة للدورى.

وحدد الجهاز الفنى 12 مارس الجارى موعداً للسفر للمغرب لملاقاة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، على أن يعود الفريق للإسماعيلية 16 مارس عقب المباراة بيوم واحد، ويحتاج الدراويش فى مواجهة الرجاء لتحقيق الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى نهائى البطولة العربية لأول مرة منذ 16 عامًا بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد .