شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن الأسباب الحقيقية لغياب رمضان صبحي

04 مارس 2020 - 07:32 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج "ملعب أون تايم - أسباب الغياب الطويل لرمضان صبحي نجم الأهلي .



وقال "شوبير" في برنامجه المذاع على قناة "أون تايم سبورت" : رمضان أصيب بمزق في عضلة القدم وهي إصابة تحتاج من 8 لـ10 أسابيع من أجل التعافي لكنه عاد يشارك في التدريبات الفترة الماضية .



وأضاف: كان من المفترض أن يتواجد رمضان صبحي مع بعثة الفريق المتواجدة في جنوب افريقيا في لقاء الإياب مع صن داونز لكن هذا النوع من الإصابات يكون هناك تخوفات تخصه أن يتجدد ولذلك قرر الجهاز الطبي عدم المخاطرة باللاعب .



