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"الكتابة المصرية القديمة" في مكتبات مدارس المعاهد القومية

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"الكتابة المصرية القديمة" في مكتبات مدارس المعاهد القومية
"الكتابة المصرية القديمة" في مكتبات مدارس المعاهد القومية
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متابعات- أمينة عبد العال

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برنامج

"الكتابة المصرية القديمة"

مكتبات مدارس المعاهد القومية

تنظم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار برنامجا توعويًا عن "الكتابة المصرية القديمة" وذلك بالتعاون مع المدارس التابعة للمعاهد القومية.

وقد بدأ البرنامج  الاثنين 2 مارس وسينتهي يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، وذلك لطلاب المرحلة الإبتدائية.

وقالت د. رشا كمال مدير عام الإدارة أن هذا البرنامج هو استكمالا لمشروع المكتبات والذي استهدفت فيه الإدارة المكتبات العامة ومكتبات المدارس لربط الطلاب بالمكتبة المدرسية ودفعهم إلى الإطلاع والبحث العلمي.

وأشارت منى غريب مسئول ملف برامج الأطفال بالإدارة أن البرنامج يضم في مرحلته الأولى ثلاث مدارس تابعة للمعاهد القومية، ويشمل البرنامج ندوة عن الكتابة والكاتب في مصر القديمة ومكانته وتماثيله وخطوط اللغة المصرية القديمة خاصة الخط الهيروغليفى من خلال عرض تقديمي، ثم ورشة عمل لكتابة الطلاب أسماءهم بالخط الهيروغليفي داخل خراطيش حتى يتسني تعميم التجربة علي المدارس الحكومية.


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