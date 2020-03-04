  • الأربعاء 04 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:29 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

محمد رمضان و حسن شاكوش

ضربة جديدة يتلقاها"محمد رمضان" وهذه المرة من "شاكوش"

محمد رمضان وحسن شاكوش

ضربة جديدة يتلقاها"محمد رمضان" وهذه المرة من "شاكوش"

وائل عبد العزيز

شقيق ياسمين عبد العزيز: هذا أغرب ما أخبرتني به بعد الطلاق

شوبير

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن الأسباب الحقيقية لغياب رمضان صبحي

وائل عبد العزيز

أول رد من ياسمين عبد العزيز بعد هجوم شقيقها المسيء ضدها

أحمد العوضي

أحمد العوضي يرد على شقيق ياسمين عبد العزيز: ما فعلته من الكبائر

قطاع غزة

حماس تطلب من مصر حماية غزة ومصر تستجيب

مرتضى منصور

نجم الزمالك يهاجم مرتضى بضراوة: أتوقع منه أي شيء

صلاح و كلوب

قصة الطفل الذي دمر حلم محمد صلاح مع ليفربول

ضربة جديدة يتلقاها"محمد رمضان" وهذه المرة من "شاكوش"

الصفحة الأخيرة

محمد رمضان وحسن شاكوش
محمد رمضان وحسن شاكوش
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري من ياسمين الخطيب على حفلات محمد رمضان

#

بالفيديو.. شقيقة محمد رمضان توجه رسالة هامة للجمهور

#

رأي صادم من نبيلة عبيد في "محمد رمضان"

#

حلا شيحة: اتصلت بزوجة محمد رمضان بعد إعلان زواجي منه

محمد رمضان

نمبر وأن

حسن شاكوش

عمر كمال

نمبر وان#عود_ البطل

تزامنا مع المشاكل التي يعاني منها الفنان محمد رمضان في الفترة الأخيرة أطاح حسن شاكوش بتصدر الأخير علي اليوتيوب ، حيث سجلت أغنية "شاكوش" الجديدة"عود البطل" والتي نشرها علي قناته الرسمية علي اليوتيوب 3 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة ، فيما سجلت أغنية "رمضان" الجديدة" أنت جدع" 2 مليون مشاهدة  فقط للتراجع إلي المركز الثاني، حسبما نشرت "صدي البلد".

وأشار شاكوش خلال استضافته أمس في برنامج "علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي" إلي أن مهرجان" عود البطل" يصف جمال المرأة بدون أي كلمات مبتذلة علي الإطلاق"، بمشاركة عمر كمال وتوزيع إسلام ساسو.

وتفاعل محبي شاكوش مع الأغنية الجديدة ودشنوا ترند جديد بعنوان# حسن_شاكوش #عود_البطل، وغرد المئات علي الترند وكان أبرز التغريدات:

 نمبر وان#عود_ البطل

شاكوش بهجة مصر #حسن_شاكوش

اجمد أغنية #عود_البطل

لا لوقف حسن شاكوش #حسن_شاكوش


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ضربة جديدة يتلقاها"محمد رمضان" وهذه المرة من "شاكوش"
» "الكتابة المصرية القديمة" في مكتبات مدارس المعاهد القومية
» "الكتابة المصرية القديمة" في مكتبات مدارس المعاهد القومية
» ضربة جديدة يتلقاها"محمد رمضان" وهذه المرة من "شاكوش"
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» كلوب يفسر عدم الدفع بـ"محمد صلاح" أمام تشيلسي
» نجم الأهلي السابق: جوزيه سبب رحيلي عن الفريق بالرغم من تألقي
» فنان شهير يهاجم شقيق ياسمين عبد العزيز: حد يقول على أخته كدا؟
» شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم فنان شهير: ابعد عن أختي وسيبك من الشمال
» حماس تطلب من مصر حماية غزة ومصر تستجيب
» تشيلسي يُطيح بليفربول من كأس الاتحاد ويبلغ ربع نهائي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب