نجم الزمالك يهاجم مرتضى بضراوة: أتوقع منه أي شيء

أحمد عادل شعبان
شن حمدي النقاز - نجم الزمالك السابق - هجوما حادا على مرتضى منصور - رئيس الزمالك - ملمحا إلى أنه السبب في منع انتقاله لأحد الأندية الخليجية.
وقال النقاز الذي هرب من الزمالك في تصريحات لإذاعة "IFM" التونسية: كانت ابنتي و زوجتي تواجهنا مشكلة أثناء تواجدي مع الزمالك ومع ذلك ركزت وحصدنا البطولات .
وأضاف: بخصوص سؤالك عن تدخل رئيس الزمالك لمنع انتقال لأحد الأندية الخليجية ، أقول لك إنني أتوقع منه أي شيء .. هناك الكثير من الأمور غير الواضحة .. هو قريب من بعض الدوريات الخليجية ولا اريد ظلم أحد لكني أتوقع ذلك.
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