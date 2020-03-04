"بكري" يكشف أهمية اجتماع "السيسي" مع قيادات الجيش

04 مارس 2020 - 01:00 ص

كشف النائب في البرلمان مصطفى بكري سبب اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقيادات القوات المسلحة ومطالبة الجيش بالاستعداد القتالي.



وقال بكري، في تصريحات لروسيا اليوم، إن هذا الاجتماع يأتي في ظروف بالغة التعقيد وتحديات تموج بها المنطقة العربية، حيث تضمنت رسالة الرئيس المصري ثلاث نقاط هامة.



وأشار إلى أن الرسالة الأولى هي الاستمرار في ملاحقة العناصر والتنظيمات الإرهابية التي تتآمر ضد أمن البلاد واستقرارها، والرسالة الثانية ضرورة استمرار القوات المسلحة في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.



ونوه بأن الرسالة الثالثة هي أن كل الخيارات مفتوحة أمام مصر للدفاع عن أمنها ووجودها وأن قواتها المسلحة قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها.



وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا موسعا لقيادات القوات المسلحة في وزارة الدفاع، لبحث تطورات الأوضاع وحماية الأمن القومي للبلاد.

