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ترامب: أجريت حديثًا «جيدًا جدًا» مع زعيم «طالبان»

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه أجرى حديثاً «جيداً جداً» مع زعيم حركة «طالبان» الأفغانية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
بدوره، قال المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد، إن كبير مفاوضي الحركة الملا بردار أخوند، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل بضعة أيام بعد أن وقّع الجانبان في الدوحة اتفاقاً لانسحاب القوات? ?الأجنبية من أفغانستان.
وقال ذبيح الله مجاهد، على «تويتر»: «رئيس الولايات المتحدة ترمب أجرى محادثة هاتفية مع النائب السياسي للإمارة الإسلامية الموقر الملا بردار أخوند.. التفاصيل في وقت لاحق».
وأضاف في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني ونقلته وكالة «رويترز» للأنباء، أن المحادثة استمرت أكثر من 30 دقيقة.

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