أستاذ علم فيروسات يكشف معلومات مثيرة عن "كورونا"

04 مارس 2020 - 12:40 ص

قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات الكبدية بجامعة الزقازيق، إن منظمة الصحة العالمية لم تعلن فيروس كورونا على أنه وباء.



وأضاف أحمد شاهين في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن فيروس كورورنا سريع التطور والانتشار وله بصمات غريبة الشكل .



وتابع أستاذ علم الفيروسات الكبدية بجامعة الزقازيق: "من الممكن أن ينقل فيروس كورونا العدوى وهو في فترة الحضانة وإذا أصاب مجموعة من الناس نجد البعض يظهر عليهم أعراض والبعض الآخر لا تظهر عليهم أعراض".

