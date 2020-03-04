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تشيلسي يُطيح بليفربول من كأس الاتحاد ويبلغ ربع نهائي

الرياضة

تشيلسي
تشيلسي
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بلغ تشيلسي دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الانجليزي إثر فوزه على ليفربول بهدفين لهدف، الثلاثاء، في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج.
ونجح تشيلسي في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه البرازيلي ويليان دا سيلفا في الدقيقة 13، إثر كرة استخلصها من مواطنه فابينيو وسددها قوية سكنت شباك الحارس أدريان.
ومع حلول الدقيقة 64 أضاف تشيلسي الهدف الثاني من مرتدة سريعة أنهاها روس باركلي بتسديدة هزت شباك ليفربول.
بهذا الفوز، أنعش تشيلسي آماله في تحقيق لقب ينقذ به موسمه تحت قيادة المدرب الصاعد فرانك لامبارد.
فيما فشل ليفربول في استعادة نغمة الانتصارات، بعد سقوطه للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز أمام واتفورد بثلاثية نظيفة، والتي سبقها خسارة أخرى تلقها أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا. 

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