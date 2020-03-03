وضع رئيس شعبة عمليات الجيش الإسرائيلي بالحجر الصحي

قالت قناة عبرية، إن رئيس شعبة عمليات الجيش الإسرائيلي تم وضعه بالحجر الصحي.



وذكرت القناة العبرية "السابعة"، أن وضع الجنرال أهارون حليفا، رئيس شعبة عمليات الجيش الإسرائيلي بالحجر الصحي، جاء عقب عودته من رحلة سفر خاصة في إيطاليا.

وذكرت القناة العبرية "السابعة"، أن وضع الجنرال أهارون حليفا، رئيس شعبة عمليات الجيش الإسرائيلي بالحجر الصحي، جاء عقب عودته من رحلة سفر خاصة في إيطاليا.