ماذا قال وزير الأوقاف عن علاقة انتشار كورونا بالكفر والإيمان

03 مارس 2020 - 10:00 م

علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ربط انتشار فيروس كورونا بغضب الله، قائلًا إن النوازل والأحداث الكونية والأوبئة العامة لا ترتبط بالإيمان أو الكفر، ولا يصح ولا يجوز ربطها بالإيمان أو الكفر، أو الشماتة فيها، أو الحديث عنها أنها انتقام من الله.



وأكد "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن نعيش الواقع المعاصر بعقيلة تتلاءم معه.

