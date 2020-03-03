  • الأربعاء 04 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:30 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

تفاصيل إصابة مواطن مصري بـ"كورونا" في إيطاليا

وزيرة الصحة

تعليق ناري لـ"الديهي" على زيارة وزيرة الصحة للصين

وزير التعليم

وزير التعليم يكشف حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا"

وزير الأوقاف

ماذا قال وزير الأوقاف عن علاقة انتشار كورونا بالكفر والإيمان

أرشيفية

«كورونا» ليس آخرها.. أمراض فتكت بالبشر أكثر من الحروب

صورة

ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس غد الأربعاء

شيخ الأزهر خلال كلمته بمؤتمر «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية» بأوزباكستان

شيخ الأزهر: لن يوقف حمامات الدماء إلا مذهب أهل السنة والجماعة

فايلر

«فايلر» يفاجئ نجوم الأهلي قبل لقاء «صن داونز»

أرشيفية

الصحة العالمية تزف بشرى سارة: "احتوينا كورونا"

أبو تريكه

حادث أليم.. الموت يفجع «أبوتريكة»

بالفيديو..

ماذا قال وزير الأوقاف عن علاقة انتشار كورونا بالكفر والإيمان

آخر الأخبار

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

إعلامي عن انتشار فيروس كورونا: الإخوان السبب

#

أحمد موسى يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن "كورونا"

#

الأوقاف عن منع صلاة الجمعة بسبب كورونا: نتبع العلم

#

ماذا قال عميد معهد القلب السابق عن الوقاية من" كورونا"

علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ربط انتشار فيروس كورونا بغضب الله، قائلًا إن النوازل والأحداث الكونية والأوبئة العامة لا ترتبط بالإيمان أو الكفر، ولا يصح ولا يجوز ربطها بالإيمان أو الكفر، أو الشماتة فيها، أو الحديث عنها أنها انتقام من الله. 
وأكد "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن نعيش الواقع المعاصر بعقيلة تتلاءم معه.
وأشار إلى أن هناك من يعانون من ضحالة الثقافة ويفسرون انتشار فيروس كورونا على أنه انتقام من الله لبعض الدول.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إيمان خطيب.. أول محجبة بالكنيست الإسرائيلي
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورنا إلى 79 حالة
» أول رد من إثيوبيا على تحذيرات القاهرة وواشنطن
» دراسة: عرق المرأة يثير الرجال جنسيًا
» بعد الإطاحة بوزراء.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة
» "رونالدو" يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة عن والدته
» الإمارات تعلن تعطيل الدراسة
» الذهب يتراجع 5 جنيهات اليوم الثلاثاء
» 12 وصية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا
» أمريكا تقدم دعمًا عسكريًا للقوات التركية بسوريا
» مفاجأة.. أمريكا تهاجم إثيوبيا بشأن سد النهضة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب