هنية: رفضنا طلب واشنطن عقد لقاءات سرية معنا

03 مارس 2020 - 11:10 م

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الثلاثاء، أن حركته "رفضت التعاطي مع دعوات الإدارة الأمريكية لعقد لقاءات سرية".



جاء ذلك في لقاء مع قناة "الميادين" اللبنانية، ووزع المكتب الإعلامي لرئيس حركة "حماس" نصه على وسائل الإعلام.



وقال هنية: "رفضنا أن يكون بيننا وبين الإدارة الأمريكية أي لقاءات سرية، لقناعة الحركة بأن هذه اللقاءات ستستثمر لصالح رواية تريد أن تمررها واشنطن".



وأضاف أن واشنطن حاولت تمرير رواية أن إعلان "صفقة القرن" تم "بترتيبات مع أطراف فلسطينية، خاصة المقاومة وحركة حماس، التي تعلن رفضها، ولكنها من تحت الطاولة تجلس مع الإدارة الأمريكية".



وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت واشنطن خطة مقترحة للسلام بين فلسطين وإسرائيل، عرفت إعلاميا باسم "صفقة القرن"، والتي رفضتها "حماس".

