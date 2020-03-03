حملة أممية لجمع 877 مليون دولار دعما للروهينجا وبنجلاديش ‎

03 مارس 2020 - 10:50 م

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن خطة إنسانية لجمع 877 مليون دولار العام الحالي، لصالح لاجئي الروهينغيا الفارين من ميانمار والسكان المحليين الأشد ضعفا في بنغلاديش، التي تستضيف اللاجئين منذ نحو 3 سنوات.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.



وأوضح دوغريك، أن النداء الإنساني أطلقته وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية لتغطية تكاليف مواجهة الأزمة الإنسانية الناتجة عن فرار مئات الآلاف من الروهينغيا من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة.



ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.



وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.



وقال دوغريك، إن الغرض من النداء الإنساني هو تلبية احتياجات حوالي 855 ألفا من لاجئي الروهينغيا الفارين من ميانمار وأكثر من 444 ألف شخص من السكان المحليين الأشد ضعفا في بنغلاديش".



وتضم أبرز الاحتياجات مساعدات تشمل الغذاء والشراب والمأوى بهدف "ضمان سلامة وكرامة اللاجئين الروهينغيا ورفاه السكان المحليين في بنغلاديش".



وتابع "هذا العام يصادف مرور 3 سنوات على لجوء معظم اللاجئين الروهينغيا إلى بنغلاديش، بعد فرارهم من ميانمار في عام 2017".