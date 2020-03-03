المغرب.. إلغاء وتأجيل 3 ملتقيات دولية بسبب "كورونا"

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قررت السلطات المغربية، الثلاثاء، إلغاء منافسات "الجائزة الكبرى للجيدو" بالعاصمة الرباط، وتأجيل "طواف المغرب للدراجات"، والدورة العاشرة لمهرجان اللوز بتافراوت (وسط)، بسبب فيروس "كورونا".

وقال الاتحاد الدولي للجيدو إنه "تم إلغاء الجائزة الكبرى للجيدو، الذي كان من المزمع تنظيمه ما بين 5 إلى 9 مارس/آذار الجاري بالرباط".

وأضاف، في بيان على موقعه الالكتروني، إن "الحكومة المغربية أخبرته الثلاثاء بقرار الإلغاء، بسبب التدابير المتخدة لتفادي انتشار كورونا".

وكانت منافسات الدورة الثالثة للجائزة الكبرى للجيدو، ستشهد مشاركة 568 ممارساً وممارسة، يمثلون 94 بلداً.

كما قرر المغرب تأجيل "طواف المغرب لسباق الدراجات" بسبب "كورونا"، حسب قناة حكومية.

وأكدت قناة "الرياضية"، نقلاً عن مسؤول بالاتحاد المغربي للعبة، لم تذكر اسمه، هذا القرار، دون تفاصيل أخرى.

وكان من المتوقع إجراء "طواف المغرب" ما بين 9 و18 أبريل/ نيسان المقبل، بمشاركة دولية.

بدورها، قررت محافظة إقليم تزنيت (وسط) تأجيل فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان "اللوز" بمدينة تافراوت.

وقال بيان لمنظمي الفعاليات إن "التأجيل جاء بسبب الاحتياطات المتخذة بسبب كورونا".

ومساء الإثنين، أعلنت الصحة المغربية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"، لمواطن يقيم في إيطاليا.
وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 78 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل. -

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