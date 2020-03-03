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دراسة: عرق المرأة يثير الرجال جنسيًا

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دراسة: عرق المرأة يثير الرجال جنسيًا
دراسة: عرق المرأة يثير الرجال جنسيًا
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كشفت دراسة، أن رائحة العرق لدى النساء تثير الحاسة الجنسية لدى الرجل، وذلك بعد سلسلة من الاختبارات أثبت أن رائحة العرق هذه تعد أكثر جاذبية للرجال.

وبينت الدراسة، أن التعرض للإشارات الكيميائية المنبعثة من عرق النساء يزيد من مستويات الإثارة الجنسية لدى الرجال.

وتم التوصل إلى نتيجة الدراسة التي نُشرت في مجلة "Archives of Sexual Behaviour " بعد إجراء ثلاث تجارب لمعرفة تأثير الإشارات الكيميائية لدى النساء على الرجال.

وقال الباحثون، إن التجربة الأولى كشفت أن الرجال يعتبرون العرق في الإبط عند النساء المثارات جنسيًا أكثر جاذبية.

فيما أظهرت التجربة الثانية، أن التعرض للعقاقير الكيميائية الجنسية يزيد من الإثارة الجنسية لدى الرجال. بينما انتهت التجربة الأخيرة إلى أن التعرض للكيمياء الجنسية يزيد من الدافع الجنسي.

التجربة الأولى شملت 11 امرأة من جنسين مختلفين في عمر 19 سنة ممن لم يتناولن موانع الحمل. ولمدة يومين قبل كل تجربة، طلب منهن الامتناع عن التدخين وشرب الكحول، وتناول الأطعمة الغنية بالتوابل أو الثوم، واستخدام مزيل العرق أو العطور وممارسة الجنس لمنع تلوث العينة. 

ونظفا كل مشاركة منهن، تحت الإبط بمناديل خالية من العطور قبل أن توضع وسادات قطنية ماصة في منطقة الإبطين. ومن ثم جلست كل واحدة منهن أمام شاشة كمبيوتر بحجم 17 بوصة وشاهدت فيديو لمدة 20 دقيقة.

وكان اختبار الإثارة عبارة عن مقطع من أحد الأفلام المثيرة، وهو عبارة عن مشاهد جنسية صريحة بين رجل وامرأة.

أما شريط الفيديو الثاني، فهو عبارة عن فيلم وثائقي مدته 20 دقيقة حول بناء الجسر.

وأجاب المشاركون في استبيان حول حالتهم بعد كل مقطع فيديو، وقاموا بتقييم الإثارة الجنسية أثناء مشاهدة المقطع والتحفيز الجنسي والاهتمام العام والمشاعر تجاه الفيديو.

تمت إزالة القطن المستخدم في منطقة الإبطين وتخزينه. وتم بعد اختيار 24 طالبًا من الجنسين.

وتم تعريض هؤلاء الطلاب، الذين يبلغ متوسط ??أعمارهم 21 عامًا لجميع العينات الـ 22 رائحة (من رائحة كل امرأة) في ترتيب عشوائي. وطُلب منهم إبداء الرأي حول مدى شدة الرائحة وإثارة جاذبيتها، وجد كل منهم الرائحة، بمقياس من واحد إلى سبعة.

في التجربة الثانية، شمل التقييم مدى جاذبية الرائحة. إذ كشفت النتائج أن النساء أبلغن عن إثارة جنسية أكثر أثناء مشاهدة الفيديو الصريح وتحفيزهن جنسيًا.

وجد الرجال الرائحة بنفس القدر، سواءً أشخاص مثيرين أو غير مثيرين، لكن روائح الإثارة الجنسية كانت أكثر جاذبية. وكان الذكور الذي استنشقوا رائحة عرق النساء اللائي شاهدن مقاطع جنسية مثارين جنسيًا.

وقال الدكتور أرنود وايزمان الذي أجرى البحث في جامعة "كنت": "تشير الدراسات الحالية إلى أن الرجال حساسون للإشارات الشمية للإثارة الجنسية التي تصدرها النساء".

وأضاف: "يشير هذا البحث إلى أن هذه الإشارات الصادرة جنبًا إلى جنب مع التعبيرات المرئية والسمعية ذات الاهتمام الجنسي يمكن أن تنتج إشارة شاملة أقوى تزيد من الدافع الجنسي".

وتابع: "الاهتمام الجنسي قد يستلزم أكثر مما تراه العين، ونأمل أن تشجع النتائج الحالية إجراء مزيد من البحوث لفحص دور الإشارات الجنسية الشمية في التواصل البشري". 
The research was published in the peer-reviewed journal Archives of Sexual Behavior.

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