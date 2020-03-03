«فايلر» يفاجئ نجوم الأهلي قبل لقاء «صن داونز»

03 مارس 2020 - 07:41 م

فاجأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، لاعبي النادي الأهلي، قبل أيام من خوض لقاء صن داونز.

وقرر الجهاز الفني، تعديلا على الملعب الذي ستقام عليه تدريبات الفريق ابتداء من اليوم؛ استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي.

واستقر الجهاز الإداري على خوض مران الفريق ابتداء من اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا بدلا من ملعب كلية التكنولوجيا في مدينة بريتوريا.

ووضع رينيه فايلر المدير الفني للفريق، برنامج التدريبات التي تقام في الصالة عصرا حتى موعد مواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي نجح فى الفوز على صن داونز بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة فى إطار لقاءات ذهاب الدور ربع النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا .