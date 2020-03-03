» بشرى سارة للأهلى من جنوب إفريقيا

03 مارس 2020 - 07:12 م

شارك علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء بعد شعوره بآلام في العضلة الأمامية.

وشرع النجم التونسي في الجري حول الملعب، خلال المران على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

وكان معلول قد اشتكى من إجهاد في العضلة الأمامية، بعد مواجهة الذهاب أمام بطل جنوب إفريقيا، التي أقيمت على استاد القاهرة مساء السبت الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

ويأتي هذا قبل مواجهة صن داونز، يوم السبت المقبل، على استاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ونفذ معلول بعض الفقرات الأخيرة في برنامجه التأهيلي، تمهيدًا لانتظامه في المران الجماعي وتجهيزه، وفقًا لرؤية الجهاز الفني لمباراة صن داونز، التي تقام يوم السبت المقبل.