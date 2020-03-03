«الموسيقيين» تحسم مصير عمر كمال وحسن شاكوش

03 مارس 2020 - 07:04 م

بعد المناشدات التي تلقتها نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بشأن رفع الحظر عن مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، حسمت القنابة قرارها في هذا الشأن.

وقال المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية ?طارق مرتضى?، أن قرار النقابة لا تراجع فيه وأن كل المناشدات التي تتلقاها النقابة أو النقيب ?هاني شاكر? لن تثنيه عن قراره والعودة فيه، فالقانون ولائحة النقابة هما المحددان الأساسيان لقبول عضويات النقابة الجديدة.

وأوضح طارق مرتضى، أن النقابة ليس بها شعبة للمهرجانات ولن يكون وأن النقابة تجيز فقط المطربين وتمنحهم العضوية في شعبة الغناء، وبالتالي لا يوجد مكان لما يطلقون على أنفسهم مطربي المهرجانات طبقا للقانون واللائحة المنظمة للعمل النقابي.

وكان فنان المهرجانات ?حسن شاكوش? ناشد نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بأن يعيد النظر في قراره بوقف مغني المهرجانات وقال خلال حلوله ضيفاً على برنامج على مسؤوليتي مع الإعلامي أحمد موسى:"بس بقول ليه احنا عوزين نشتغل.. فبعد اذنك إحنا اتعاقبنا ..أنا عاوز اشتغل تاني لأن ورايا مسؤوليات وفيه ناس شغالة معايا فاتحة بيوت".