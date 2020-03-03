رانيا يوسف تنشر صورة مثيرة:«أنا أشطر من الشيطان»

03 مارس 2020 - 06:33 م

أثارت الفنانة رانيا يوسف، موجة من الجدل عبر صفحات ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دقائق من نشر صورة مثيرة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

لكن ما أثار الجدل ليس صورتها التي اعتاد الجمهور على رؤيتها بشكل جذاب ومثير، ولكن تعليقها على الصورة، حيث قالت أنها أشطر من الشيطان في عمله.

وكتبت التعليق باللغة الجنبية، والذي جاء نص ترجمته كالتالي :« الشيطان يعمل بجد ، لكن رانيا يوسف تعمل بجهد أكبر».

وكانت الفنانة رانيا يوسف، عادت من جديد بفيديو ترقص فيه على أغنية happy للمغنى Pharrell Williams ، وظهرت رانيا في الفيديو بمينى جيب أسود على بلوزة بيضاء اللون، وتغزلت فيها الفنانة جومانا مراد وكتبت لها قائلة:" ياااا مزة وحشتينى".

والفنانة رانيا يوسف، سبق أن نشرت فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك"، وهى ترقص على مهرجان "بنت الجيران" الذى يغنيه حسن شاكوش وعمر كمال، وذلك في التوقيت الذى انقسم فيه الجمهور والأوساط الفنية حول قرار منع مطربى المهرجانات من العمل والذى أصدره نقيب الموسيقيين هانى شاكر، حيث هناك مؤيدون وأيضًا معارضون.

يذكر أن أخر أعمال رانيا يوسف فى الدراما التليفزيوينة مسلسل "مملكة ابليس"، وشارك فى بطولته كل من غادة عادل وسلوى خطاب وايمان العاصى، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب مثل خالد أنور وميدو عادل وغيرهم، من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.