الصحة العالمية تزف بشرى سارة: "احتوينا كورونا"

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فيروس كورونا

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، النجاح في احتواء فيروس كورونا.

جاء هذا في بث مباشر، عرضته قناة اكسترا نيوز الفضائية مساء اليوم، حيث أكد أنه تم القضاء على احتمال أن يشكل الفيروس وباءا على العالم.

وقال إن المنظمة استطاعت أن تطور لقاحات لمواجهة فيروس كورونا القاتل.

وفي البث المباشر نفى احتمالية أن يشكل فيروس كورونا وباءا، وذلك بعد تطوير اللقاحات التي تستطيع مواجهته داخل جسم الإنسان.


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