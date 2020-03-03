فريدة سيف النصر تفجر مفاجأة صادمة عن سبب تشوه وجهها

03 مارس 2020 - 06:25 م

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، مفاجأة صادمة، حول سبب مرضها وتشوه وجهها بشكل غريب، بعد الصور التي أثارت صدمة الجميع بنشرها صور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكشفت فريدة سيف النصر، أن لدغة حشرة صغيرة هي السبب الرئيسي وراء هذا التورم، مضيفة أنها كانت تصور مشاهد من مسلسلها الجديد "ولاد إمبابة" في حديقة بمكان زراعي وتعرضت للدغة من حشرة دون أن تشعر.

ووجهت فريدة سيف النصر الشكر لكل الفنانين والإعلاميين الذين اطمأنوا عليها، قائلة: «الحمد لله مفيش كورونا.. كورونا الوحيدة اللي اعرفها بتاعتنا بتاعة زمان اللي كنا ناكلها تكسر سنانا»، مناشدة بعدم نشر هذه الأخبار السيئة بسبب تعب والدتها، قائلة: «كفاية فتاوى وأنا قاعدة على قلبكم أنا عندى أحفاد عايزة أربيهم وأشوفهم فى الكوشة وزي ما حبتوني وأنا صغيرة وقمر تحبوني دلوقتي».