مفاجأة.. الصين تجلي مواطنيها من إيران بسبب "كورونا"

03 مارس 2020 - 05:54 م

ذكرت السلطات الإيرانية أنها سترسل طائرة إلى إيران من أجل إجلاء مواطنيها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "جلوبل تايمز" الصينية الناطقة بالإنجليزية، نقلا عن موظفي السفارة الصينية في طهران، أن الطائرة بسعة 200 مقعد ستصل في وقت لاحق الثلاثاء إلى العاصمة الإيرانية.

وأضافت أن الأولوية ستعطى للطلاب الذين يدرسون في مدينة قم الدينية، بؤرة فيروس "كورونا" في إيران.

وتوقفت الرحلات التجارية بين الصين وإيران مع تفشي الفيروس، ولا توجد صلة بينهما إلا عبر جهة ثالثة، تتمثل في مطاري موسكو أو بانكوك.

وتفشى فيروس "كورونا" بداية الأمر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان وسط الصين، لكن يبدو أن السلطات استطاعت تحقيق تقدم على صعيد احتواء الفيروس، إذ أعلنت، الثلاثاء، 31 وفاة في أقل حصيلة منذ انتشاره.

أما إيران فقد أعلنت عن الفيروس في أواخر فبراير الماضي، وسط اتهامات بالتعتيم.

وباتت خلال أيام أكثر دول متضررة من الفيروس خارج الصين القارية، وأصبحت مركزا نقل الفيروسي إلى أماكن شتى في الشرق الأوسط.

وارتفع إلى 77 عدد وفيات كورونا في إيران، فيما قفز عدد حالات الإصابة فيها إلى 2336، بحسب أرقام رسمية إيرانية، الثلاثاء، لكن يعتقد أن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.