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يركع تحت قدم هيفاء وهبى ويطلب منها طلب غريب

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محمد فضل

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هيفاء وهبي

الجمهور

ركع

في تصرف غريب، أقدم أحد معجبي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، على اقتحام المسرح أثناء إحياء إحدى الحفلات، إلا أن الأمن سيطر عليه، لكنه سمحت بعودته مرة أخرى بعد إصراره.

وبعد صعود الشاب على المسرح قامت باحتضانه، إلا أنه خرّ راكعًا على ركبتيه تحت قدميها وممسكًا بيدها طالبًا منها الزواج بشكل جدي، كما قدم لها وردة حمراء.

من جانبهم تدخل الأمن وحاولوا إقناعه بالقيام والعودة إلى الجمهور، إلا أنه سحب منها الميكروفون ليتحدث جهرًا، إلا أن الأمن لم يسمح له بالتمادي أكثر من ذلك، وسط صرخات الجمهور.

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بغض النظر عن اسلوبه اذا كان صح او غلط لانو الحب ممكن يخلي الواحد يتهور ، بس ركزو بردة فعل هيفاء قديش كلاس!! طلبت انو يطلعوه على المسرح وحبت توجهلو تحية وما تكسر بخاطرو ... عنجد ملكة الذوق بكل ما للكلمة من معاني! ??♥? . . . . . . #هيفاء_وهبي #اكسبلور #فولو_مي #لايك #متفاعل #جمال #الاكسبلور #اكسبلور_2020 #مقاطع #منشن #فيديو #بنت #اضافات #كومنت #اكسبلور_فلو #مكياج #هيفا_وهبي #العراق #مصر #الجزائر #المغرب ‏#haifawehbe #فساتين #فستان #انثى #لايكات #كومنتات #متفاعل #جمال

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