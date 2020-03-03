يركع تحت قدم هيفاء وهبى ويطلب منها طلب غريب

03 مارس 2020 - 05:27 م

في تصرف غريب، أقدم أحد معجبي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، على اقتحام المسرح أثناء إحياء إحدى الحفلات، إلا أن الأمن سيطر عليه، لكنه سمحت بعودته مرة أخرى بعد إصراره.

وبعد صعود الشاب على المسرح قامت باحتضانه، إلا أنه خرّ راكعًا على ركبتيه تحت قدميها وممسكًا بيدها طالبًا منها الزواج بشكل جدي، كما قدم لها وردة حمراء.

من جانبهم تدخل الأمن وحاولوا إقناعه بالقيام والعودة إلى الجمهور، إلا أنه سحب منها الميكروفون ليتحدث جهرًا، إلا أن الأمن لم يسمح له بالتمادي أكثر من ذلك، وسط صرخات الجمهور.