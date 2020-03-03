» حبس زوجته داخل الحمام خوفًا من «كورونا»

03 مارس 2020 - 05:17 م

في تصرف دفعها إلى الاتصال بالشرطة، أقدم زوج من ليتوانيا على حبس زوجته بعد أن احتجزها داخل الحمام، بعد أن اشتبه في كونها مصابة بفيروس كورونا.

وصلت الشرطة إلى شقة الزوجين في مدينة "فيلنيوس"، بعدما اتصلت الزوجة بها طالبة المساعدة، مشيرة إلى قيام زودها بتقيدها داخل الحمام.

حدثت الواقعة الغريبة، بعد أن اكتشف الرجل أن زوجته التقت بامرأة صينية وقتما كانت في إيطاليا، البلد الأوروبي الأكثر تضررًا من فيروس كورونا.

ادعى الرجل أنه تصرف بناءً على نصيحة المسعفين عندما وضع زوجته داخل الحجر الصحي. وقال للشرطة إنه كان "يتشاور عبر الهاتف مع الأطباء" حول كيفية تجنب الإصابة.

وأجرت المرأة اختبارًا للفيروس كإجراء وقائي، لكنه تبين أنه سلبي. وعلى الرغم من اتهامها لزوجها بحبسها داخل الحمام، إلا أنه لم تضغط لإلقاء القبض عليه، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يأتي هذا فيما لم تشهد ليتوانيا حتى الآن سوى حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، وفق ما أكدت وزارة الصحة الجمعة. وأشارت الحكومة إلى أنها ستنشر قوات في المطارات والحدود في محاولة لمنع انتشار الفيروس داخل ليتوانيا.