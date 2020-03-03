الكويت تُقيّد دخول المصريين لأراضيها بسبب كورونا

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الكويت

كورونا

دخول الكويت

أعلنت السلطات الكويتية اليوم الثلاثاء، عن اشتراط حيازة شهادة طبية على مواطني 10 دول بينها مصر لدخول أراضيها.

واشترطت السلطات الكويتية حيازة شهادة خلو من كورونا لدخول أراضيها، ومن هذه الدول مصر وسوريا ولبنان وتركيا.

وعممت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، على جميع المسافرين الوافدين القادمين من مصر والفلبين والهند وبنجلاديش وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان، لإجراء فحص طبي "شهادة - بي سي أر"، يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل دخلوهم للبلاد.

وشددت الإدارة في بيان صحفي، على أن يكون إجراء الفحص صادر من مراكز صحية معتمدة لدى سفارة الكويت، مضيفة أنه حال عدم وجود سفارة كويتية في هذه الدولوشددت الإدارة في بيان صحفي، الثلاثاء، على أن يكون إجراء الفحص صادر من مراكز صحية معتمدة لدى سفارة الكويت، مضيفة أنه حال عدم وجود سفارة كويتية في هذه الدول يجب اعتمادها من قبل السلطات الصحية في هذه الدول.

وذكرت أن التعميم سيطبق من 8 مارس الجاري مبينة أنه في حال عدم حمل شهادة خلو من الفيروس أعلاه فإن الراكب يمنع من دخول الكويت ويرحل على نفس خطوط الطيران الناقلة دون تحمل الدولة أية تكاليف مالية وتغرم شركة الطيران المخالفة لهذا التعميم.

وقالت إنه يستثنى من التعميم أعلاه المواطنون الكويتيون إذ ستطبق عليهم إجراءات الفحص المعمول بها في مطار الكويت الدولي من قبل السلطات الصحية الكويتية.

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