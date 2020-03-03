إثيوبيا تتحدى: الأرض أرضنا والمياه مياهنا ولا أحد سيوقف بناء السد

03 مارس 2020 - 04:49 م

أكد وزير الشئون الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد قوة تمنع بلاده من عدم تكملة بناء سد النهضة الإثيوبي.

وقال الوزير الإثيوبي في تصريحات صحفية عن بناء سد النهضة: "الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه".

وتابع: "سوف نبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن".

وكان سامح شكري، وزير الخارجية، قد أكد يوم أمس أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تتيح لها التنصل عن التزام قانوني دخلت فيه بإرادتها، كما أن ملكيتها للسد لا تجعل لها الإرادة المنفردة في التحكم في نهر النيل الذي هو شريان الحياة لمصر منذ فجر التاريخ.

وأضاف وزير الخارجية، في حوار مع التليفزيون المصري خلال برنامج التاسعة مساء وأداره الإعلامي وائل الإبراشي، إن على إثيوبيا أن تدرك أن نهر النيل هو نهر يعبر دول عديدة لها حقوق ومصالح مرتبطة بذلك، ولا يمكن أن تكون ملكية إثيوبيا لسد النهضة مادية مؤثرة وخارقة لقواعد القانون الدولي.