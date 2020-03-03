فنانة شهيرة تخلت عن الحجاب تعلن توبتها وتعتزل

03 مارس 2020 - 04:46 م

أعلنت فنانة شهيرة توبتها إلى الله، بعد شهور من قرار تخليها عن الحجاب، مشيرة إلى أن الموت يحاصر العالم، وأنها ليست سعيدة بحياتها رغم الثراء الذي تعيش فيه.

وقررت الفنانة والفاشنيستا الكويتية غدير سلطان، اعتزال الظهور مرة أخرى، قائلة :" لن تروا وجهي مرة أخرى".

وأضافت غدير سلطان أن هذا زمن الصحوة، وقالت"شفت إن إحنا حاليا بزمن الصحوة، لازم كل واحد يصحى ويشوف شقاعد بسوى بحياته، شوف شقاعد الدنيا تصير فيها، الناس قاعدة تموت دون اثر، اللي يموتون مانعرف عددهم، (..) من هاللحظة أنا أبغي أتوب وما أبغي أطلع وجهي نهائيا بعد، كنت وايد مستانسة وابي ادزلكم نيو اللوك اللي سويته.. بس من داخل ماكنت سعيدة، رغم الكومنتات اللي كانت تقلي إنه حيل حلو ويجنن وش حلاتك، بس من داخل ماحس إني سعيدة إنكم تقلولي سعيدة وشذي، حسيت إن خلاص هذي لحظة الصحوة حقي، إن خلاص إنت شنو فيج، فيني ما أبي أطلع وجهي، خلاص أشاركم نسولف أفيدكم بأشياء بحياتكم، بس ما أسوي أشياء غلط وتأثر على أي بيت فيكم، يمكن صورتي تأثر على أي بيت فيكم، (..) فهذا أحلى قرار اتخذتا بحياتي".

كما عرضت غدير سلطان لقطات من منزلها الفاخر، مؤكدة أنها لا تشعر بالسعادة رغم كل هذا الثراء، وان السعادة الحقيقية في التقرب من الله.



