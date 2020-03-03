"كارتيرون" يختار 23 لاعبا لموقعة رادس

03 مارس 2020 - 02:26 م

أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك قائمة الفريق المسافرة إلى تونس لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كلا من : محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحي، محمد عواد، حازم إمام ، محمد عبد السلام ، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، مصطفي فتحي، يوسف أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، محمد عنتر، مصطفي محمد، كاسونجو، إسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كلا من : عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغني وعمر السعيد.