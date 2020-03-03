» معجب يركع أمام هيفاء وهبي ويثير ضجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خلال إحدى حفلات المغنية اللبنانية يظهر فيه أحد معجبيها وهو يركع على ركبتيه أمامها على المسرح.

الفيديو المنتشر يبدأ بأن أحد معجبي هيفاء وهبي أهداها وردة، ثم جذبها من ذراعها، وبعد تدخل الأمن سمحت له الفنانة اللبنانية بالصعود إلى المسرح، وفور صعوده سألته عن اسمه، فلم يجب فقالت له: نسيت اسمك؟.

ثم احتضنها وركع على ركبتيه أمامها، وشكرته على الوردة التي قدمها لها، وطلبت منه مغادرة المسرح برفق.

لكنه كان مصمما أن يقول شيئا، فأخذ منها المايك لكن الأمن لم يسمح له بالحديث.

وبحسب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المعجب كان يريد طلب الزواج من هيفاء وهبي.

وتنشغل الفنانة هيفاء وهبي في تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح" الذي تعود به إلى دراما رمضان.

ويشارك هيفاء في البطولة كل من معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.