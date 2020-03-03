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تسريب جديد يكشف اعتداء باسم سمرة على محمد رمضان

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بالفيديو .. باسم سمرة: لم ألتق عائلة المشير قبل "صديق العمر"
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بني سويف

وزيرة التضامن

نيفين القباج

من جديد، تداول مقطع فيديو للفنان باسم سمرة والفنان محمد رمضان، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه اعتداء باسم سمرة على الأخير، في إحدى حفلات الزفاف، وذلك على خلفية الأزمة التي نشبت بينهما مؤخرًا.

وبعد تبادل الاتهامات في وسائل الإعلام، أكد رمضان أن باسم لم يكن في وعيه، ليرد عليه الأخير بأن أخلاقه تمنعه من الرد عليه، وتم تسريب فيديو جديد عن الواقعة، يظهر فيه لقطات للحظات شد وجذب بين رمضان وباسم، قيل إنها تثبت أن أحدهما لم يكن في وعيه بالفعل.

كان رواد مواقع التوصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يظهر خلاله باسم سمرة أثناء دفعه للفنان محمد رمضان، رغم وجودهم وسط عدد كبير من الجمهور، الأمر الذي برره سمرة في تصريحات صحفية بأنه غير مقصود.


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