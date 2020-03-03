» مفاجآت جديدة يكشفها لقاء الملكة إليزابيث بالأمير هاري

03 مارس 2020 - 12:24 م

بالرغم من توتر العلاقات بين الملكة إليزابيث والأمير هاري والتي تداولتها الصحافة الغربية بسبب قرار الأمير وزوجته ميجان ماركل التحلل من القيود الملكية إلا أن الأمور يبدو أنها ستعود إلي طبيعتها بينهما.

فكشف اللقاء الذي جمع بين الملكة وحفيدها لمدة 4 ساعات عن إمكانية العلاقات ودية بينهما، حسبما نشرت صحيفة "صن" البريطانية التي أشارت إلي أن الاجتماع الذي تم في قلعة وندسور كان بغرض أن تناقش الملكة حياته المستقبلية لافتة إلي أن الأمير سيظل مرحبا به هو وزوجته في حال قررا العودة مجددًا إلي العائلة الملكية، حيث قالت في ختام نقاشها معه" أنت محبوب للغاية ستظل دائما مرحب بك".

جدير بالذكر أن الزوجين في شهر يناير الماضي أعلنا أنهما لن يواصلا عملهما كفردين من العائلة معلنين عن رغبتهما في السعي لدور تقدمي جديد يأملان بتمويل نفسيهما من خلاله، وأعلنا أنهما سيتنحيان رسميا عن دورهما في شهر مارس، وهما يعيشان الآن مع أبنهما الرضيع آرتشي في كندا.