» إصابة راقصة شهيرة بفيروس كورونا.. وإعلامي يعلق

عقب تداول بعض الأخبار عن إصابة الراقصة اللبنانية، أليسار، بفيروس كورونا، نفي الإعلامي والممثل اللبناني عماد هواري صحة هذه الأنباء التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن إصابة "أليسار" بنزلة صدرية حادة.

وكشف هواري عن طبيعة حالتها الصحية بعد الوعكة التي ألمت بها ونقلت على أثرها إلى مستشفى جبل لبنان، مؤكدًا أنها أصيبت بنزلة صدرية حادة، نافيًا الأخبار المتداولة.

ونشر صورة للراقصة أليسار عبر حسابه على "إنستجرام" وهي مستلقية على السرير في المستشفى، وأرفقها بتوضيح قال فيه: "أطمئن كل محبي نجمة الرقص الشرقي أليسار.. إنها تتلقى العلاج المناسب لتشفى من النزلة الصدرية الحادة (برونشيت) التي أصيبت بها على إثر تعرضها للبرد الشديد أخيرا فور خروجها من حفلها الذي تقدم فيه أجمل التابلوهات الراقصة على مدى ساعة ونصف الساعة في أربيل ولبنان“.