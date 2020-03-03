» إصابة راقصة شهيرة بفيروس كورونا.. وإعلامي يعلق

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راقصة

اليسار

فيروس كورونا

عقب تداول بعض الأخبار عن إصابة الراقصة اللبنانية، أليسار، بفيروس كورونا، نفي الإعلامي والممثل اللبناني عماد هواري صحة هذه  الأنباء التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن إصابة "أليسار" بنزلة صدرية حادة.

وكشف هواري عن طبيعة حالتها الصحية بعد الوعكة التي ألمت بها ونقلت على أثرها إلى مستشفى جبل لبنان، مؤكدًا أنها أصيبت بنزلة صدرية حادة، نافيًا الأخبار المتداولة.

ونشر صورة للراقصة أليسار عبر حسابه على "إنستجرام" وهي مستلقية على السرير في المستشفى، وأرفقها بتوضيح قال فيه: "أطمئن كل محبي نجمة الرقص الشرقي أليسار.. إنها تتلقى العلاج المناسب لتشفى من النزلة الصدرية الحادة (برونشيت) التي أصيبت بها على إثر تعرضها للبرد الشديد أخيرا فور خروجها من حفلها الذي تقدم فيه أجمل التابلوهات الراقصة على مدى ساعة ونصف الساعة في أربيل ولبنان“.


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اطمأن كل محبي نجمة الرقص الشرقي #اليسار انها تتلقى العلاج المناسب لتشفى من النزلة الصدرية الحادة "برونشيت" التي اصيبت بها على اثر تعرضها للبرد الشديد مؤخراً فور خروجها من حفلها الذي تقدم فيه اجمل التابلوهات الراقصة ع مدى ساعة ونصف في اربيل ولبنان . دخلت امس مستشفى جبل لبنان وخرجت اليوم بعد ان اذن لها طبيبها بذلك وتكمل علاجها في البيت . . . بذلك اكذب خبر الشائعة الذي اطلقها البعض بانها مصابة لاسمح الله بوباء #كورونا . . . اليسار اتمنى لك الشفاء العاجل والله يحميكي من العين والحسد ??. . . . @elissardancer . . . . . #germany #berlin #USA #losangeles #newyork #california . #morocco #street #visitlondon #happynewyear #bonjour #peace #love #merrychristmas #morgen #imadhawarifans ‏#imadhawari #imadhawarinews #mydubai #london #paris #cancun #dubai #tunisia #iraq #cairo

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