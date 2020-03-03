» "انتي مالك".. زوجة فنان شهير تتشاجر مع أحد متابعيه

أثارت الإعلامية مي حلمي، زوجة المطرب محمد رشاد، جدلاً واسعًا، وذلك بعد دخولها في مشادة مع إحدى المتابعات لها من خلال حسابها على موقع "إنستجرام" .

كانت البداية مع تعليق من هذه الفتاة على إحدى صور مي، حيث كتبت لها :"مالكيش ولا صورة مع جوزك ليه لوحدك كده على طول ... ولا مرة شفتك متصورة معاه ليه مش فاهمة".

لكن مي لم تتقبل هذا التعليق، وردت بغضب وكتبت: "وانتي مالك هو أنا سالتك مش حاطة صورتك ليه .. وتفهمي ليه اصلا".

يذكر أن مي حلمي متزوجة من نجم آراب أيدول محمد رشاد.